مكتب المنشآت البابوية بالإسكندرية ينظم يومًا روحيًا للمرحلة الابتدائية

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وبدعم من المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بمصر، نظم المكتب الوطني بالإسكندرية، يومًا تكوينيًا للمرحلة الابتدائية الكبيرة، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

جاءت فعاليات اليوم تحت شعار "الدعوة عامة"، بمشاركة الأب عمانوئيل صبحي، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بسيدي بشر، ومسؤول المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية بالإسكندرية، والأب دانيال حنا، راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس، بالدخيلة.

شارك أيضًا سبع كنائس من رعايا الإسكندرية، وثماني وتسعين مخدومًا، وثماني وعشرين خادمًا، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها فقرة الترانيم الروحية.

كذلك، شهد اليوم محاضرة تكوينية بعنوان أنا مدعو لأكون مرسل"، بالإضافة إلى بعض الألعاب الهادفة، لخدمة هدف اليوم.