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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مناقشة أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية بجامعة مطروح

صدى البلد

كشفت الدكتورة أم العز بريك، تفاصيل مناقشتها أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية بجامعة مطروح، قائلة: إنها سعيدة أن تكون جزء من هذا الإنجاز الخاص بالمرأة المصرية، وقدرتها المستمرة على تحقيق إنجازات خاصة بالفترة الأخيرة بدعم من الرئيس السيسي والقيادة السياسية.

وأضافت الدكتورة أم العز بريك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن موضوع رسالتها كان يتناول أهمية وسائل الإعلام ودورها فى أنها تعلم الأطفال مهارات معرفية معينة، موضحة أن المقصود بالمعرفية هي أن تكون خاصة بطريقة تفكير الأطفال وقدرتهم على تحليل المشكلات.

وتابعت الدكتورة أم العز بريك، أن رسالتها كانت تربط بين مفهومين، الأول خاص بالإعلام، والأخر خاص بالتربية فى تنشأة الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة، والتي كان تطبيقها على محافظة مطروح.

الدكتورة أم العز بريك جامعة مطروح سيدة بدوية رسالة دكتوراه المرأة المصرية

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