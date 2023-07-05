تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

يواجه الأهلي نظيره فريق الإسماعيلي، في المباراة المقررة اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف، ضمن مؤجلات الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه بشكل كبير لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

ويتربع الأهلي على قمة صدارة الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بعد تعادله مع فيوتشر في المباراة الماضية والمؤجلة من الجولة 24 ببطولة الدوري.

في المقابل، يتطلع الإسماعيلي لتحقيق الفوز على الأهلي لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.