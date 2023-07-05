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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم أخذ تعويض من شركة التأمين.. الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لترد موضحة: ان التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، ودراسات اكتوارية دقيقة ينتفي معها الغرر والضرر ونحو ذلك مما نهى عنه الشرع.

 

هل التأمين على الحياة ربا أم لا ؟

هل التأمين على الحياة ربا ام لا ؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: أن التأمين على الحياة ليس من قبيل الربا، فكان العلماء قديماً يقولون أن فيه نوعًا من الغرر وهذا الحكم انما بنوه على انه من عقود المعاوضات.

 

وأوضح أن دار الافتاء المصرية، رأت فيه وجهاً اخر على انه من قبيل التكافل الإجتماعي، وعقد التكافل الغجتماعي من عقود الهبات وليس من عقود المعاوضات.

 

وأشار الى أن دار الافتاء المصرية أفتت بجواز عدم عقود التأمين على الممتاكات وعلى الحياة من قبيل التكافل الإجتماعي، وأخذ العوض عن ذلك فلا مانع من ذلك شرعاً.

 

حكم التأمين على الحياة 

 ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما حكم التأمين على الحياة ”.

قال الدكتور مجدي عاشور،  المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، ان التامين على الحياة جائز شرعا .

وأوضح خلال رده على سؤال: “ما حكم التأمين على الحياة " عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك أن التأمين على الحياة يدخل في باب التبرعات وذلك لأن التأمين عبارة عن ان تضع مبلغ من المال وقد تحتاج نفس المبلغ أو تحتاج اكثر منه أو أقل منه ، وفي هذه الحالة يتفق جميع المتبرعين على ذلك ويكون ذلك عن رضا فبالتالي التأمين على الحياة يجوز شرعا.

هل التأمين على الحياة ربا ام لا حكم التأمين على الحياة

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