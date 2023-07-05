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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال النظافة ببسيون وكفر الزيات.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الأربعاء بجولة مفاجئة بمركزي كفر الزيات وبسيون، وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها متابعة أعمال النظافة الدورية ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير من أجل إضفاء المنظر الجمالي والحضاري على الشوارع بالقرى والمدن.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال النظافة بمدخل مدينة كفر الزيات وشارع الزربينى  كما تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان المحكمة حيث يتم توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم الميدان وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة، واختتمت الجولة بتفقد الكورنيش ، موجها نائب رئيس المدينة بالنظافة الدورية للكورنيش على مدار اليوم.

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وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال النظافة بقرى مركز بسيون، حيث تفقد قريتي محلة اللبن والفرستق كما تفقد عدد من  الشوارع داخل مدينة بسيون موجهاً رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشكل دوري كما وجه بتحرير محضر إشغال طريق لأحد المواطنين لتعديه على حرم الطريق وإعاقته للحركة.

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وفي ذات السياق تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات جهود رؤساء المراكز والمدن الأحيا  في رفع المخلفات من الشوارع والنقاط الوسيطة، حيث تم رفع ونقل 2117 طن من المخلفات على مدار أمس الثلاثاء.


رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون والأستاذ علاء بهنسي نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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