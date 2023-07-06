برلمانية تطالب بدعم الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة الطبية

ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب توجيهات الحكومة بضرورة الإسراع بالإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة انها خطوة جادة لدعم سوق الدواء المصري .

و أوضحت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك معوقات كثيرة من اختلاف سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها تواجه القطاع الطبي في الوقت الحالي ، وباتخاذ هذه الخطوة ستسهم في توفير المستلزمات الطبية الناقصة بالمستشفيات .

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وطالبت عضو النواب بضرورة تضافر جهود الوزارات وأن تنصب على خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات وتذليل العقبات بخطوات مدروسة وعملية وفي توقيتات زمنية محددة.

كما طالبت بدعم وتطوير الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة الطبية وفق المعايير العالمية المعتمدة، لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، مع تطوير الأجهزة الطبية بهدف الاستغلال الأمثل للأصول الطبية المملوكة للدولة.

جدير بالذكر أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده الثلاثاء الماضي، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومةوشهد الاجتماع عرض آلية التنسيق التي تتم بين الجهات المختلفة، والبنك المركزي، بهدف الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدبير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية.



وشهد الاجتماع عرض آلية التنسيق التي تتم بين الجهات المختلفة، والبنك المركزي، بهدف الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدبير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية.