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برلمان

برلمانية: الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية يسهم بسد فجوات العجز داخل المستشفيات

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تصريحات الحكومة بشأن الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، تأتي استجابة لتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب سواء بالأدوات الرقابية أو داخل الحوار الوطني من خلال توصيات عدة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وشددت “سعيد”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات، ومراعاة أنها سلع استراتيجية، مشيرة إلى أن السوق بحاجة ماسة للمرونة في التعامل فيما يخص سرعة توفيرها، ولما له من أثر إيجابي في سد فجوات العجز داخل المستشفيات، علاوة على تقصير قوائم الانتظار في العمليات التي ننتظر توفير مستلزماتها. 

 

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رئيس الوزراء يناقش آلية التنسيق للإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية

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وأوضحت عضو صحة البرلمان أن وجود أي خلل في توفير المستلزمات أو الأدوية يؤثر بشكل مباشر علي الخدمة المقدمة للمريض، وتعد ضغطا مباشرا على المريض وأيضاً مقدمي الخدمة من الفريق الصحي. 

وأعربت “سعيد” عن تمنيها بعدم طول فترة الدراسة والوصول لمخرجات سريعة تساهم بالنهوض بالخدمة الصحية للمواطن المصري، مؤكدة أن الصحة حق كفله الدستور وتقديم الخدمة الشاملة أهم نصوص الدستور. 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع في اجتماع عقده أمس، الثلاثاء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وشهد الاجتماع عرض آلية التنسيق التي تتم بين الجهات المختلفة، والبنك المركزي، بهدف الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدبير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية.

وشهد الاجتماع عرض آلية التنسيق التي تتم بين الجهات المختلفة، والبنك المركزي، بهدف الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدبير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية.

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب الحكومة الإفراج الجمركي المستلزمات الطبية

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