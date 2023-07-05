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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب سليمان وهدان يطالب المجتمع الدولي التصدي للجرائم الإسرائيلية

النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد

أدان النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد ، الاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية على مدار الساعات الماضية، والذي تسبب في استشهاد ١٢ فلسطينيا و١٤٠ مصاب، مشيرا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن إنكارها بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد.

وأكد "وهدان" فى بيان صحفى له ، على ضرورة وجود تحرك من المجتمع الدولي والدول الفاعلة إقليميا وعالميًا لوقف هذه الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم بسبب جرائم الاحتلال.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن  إصرار قوات الاحتلال على تغليب العنف يضعف فرص الحوار والتفاوض الذي نراه الوسيلة الوحيدة لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، ومن ثم إنهاء إحدى القضايا التي تشكل مصدر للتوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن العالم أصبح على صفيح ساخن ويعاني بسبب الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الجميع، لذلك يجب العمل على حل القضايا العالقة من أجل التفرغ  لقضايا أخرى تشكل تحديات للعالم أجمع.

ودعا النائب سليمان وهدان جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والضغط على المنظمات الهيئات الدولية للتصدي لهذه الجرائم ووضع حد لها، والدفع نحو وضع عقوبات رادعة  لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

مدينة جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي

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