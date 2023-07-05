إطلاق نار يستهدف دورية إسرائيلية قرب مستوطنة هار براخا في نابلس| فيديو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بتعرض مركبة تابعة لدورية للشرطة الاسرائيلية لهجوم إطلاق نار عند مدخل مستوطنية "هار براخا " قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، إن هجوم إطلاق نار لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ووفقا للموقع فأن "سيارة صغيرة بيضاء، قامت بإطلاق النار تجاه دورية شرطة ومحل تجاري، مما أسفر هذا عن أضرار في واجهة المحل، لكن دون وقوع اصابات بشرية".

ووأوضح الموقع أن "المركبة البيضاء لاذت بالفرار، وأن قوات من الجيش الاسرائيلي تقوم بعمليات مطاردة للعثور على المنفذين، في حين تم اغلاق مدخل المستوطنة".