بـ 18 دولة.. خلطة تسويق مصرية تروج لـ مقاصدها السياحية

السياحة من القطاعات المهم التي تحمل على عاتقها توفير العملة الصعبة لحل مشكلات الاقتصاد ، ولكنها تحتاج الي إلقاء الضوء على المقاصد السياحية المصرية ، وذلك لإحداث حراكا سياحيا ، وهو الأمر الذى انتهجته وزارة السياحة والآثار منذ شهور عبر خطة طموحة في 18 دولة حول العالم من الأسواق الهامة .

واستهدفت وزارة السياحة والآثار، حملة لتنشيط السياحة المصرية، تتم في 18 دولة بالعالم،هدفها تغيير الصورة النمطية عن السياحة في مصر ، لتكون نتائجها ذات أصداء واسعة لها مخرجات أبرزها اقتناع السائح بتنوع المنتج السياحي المصري.

وتنتشر الحملة الترويجية في عدة أسواق هام للسوق السياحي المصري أبرزها ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا، وبولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا، ودول الخليج العربي ، لتكون حالة خاصة من التسويق لمصر وتفرد منتجاتها السياحية.

وتنتهج هيئة تنشيط السياحة المصرية ، أساليب حديثة في تسويق المقصد السياحي المصري ، عبر عدة أدوات ترويجية عبر استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الريلز بالإضافة الى الاوت دور وعقد اللقاءات مع أصحاب المصالح السياحية.

وقد أطلقت هيئة تنشيط السياحة عدة حملات حققت نجاح نحو تسويق المقصد السياحي المصري نستعرضها في السطور التالية ، ليتضح مجهود وآليات الترويج ودعمه لسياحة مصر.



أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملات ترويجية جاء فى مقدمتها 200 عام من العلم المستمر ، حملة للترويج للتسهيلات المقدمة لجذب مشجعي كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حملة اليوم في مصر ما بيخلصش ، اجازتك عندنا .

وتضمنت الحملات الترويجية egypt welcomes you ، follow the sun ، sunny holidays ، sunny january ، sunny christmas ، egypt its on ، world tourism day 2021 ، الصيف في مصر حكاية ، شتى في مصر ، مصر بتناديك ، رحلة سائح في مصر ، hand made ، nomads experience egypt ، same great feelings.

واطلقت هيئة التنشيط عدة حملات اعلانية أبرزها إعلانات في ميدان تايمز سكوير ، وبوابة التأشيرة الإلكترونية مصر ، testimonials 2021 ، luxor the sphinx avenue ، the pharaohs golden parade ، بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 .