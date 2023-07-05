رئيس البرلمان العربي: رعاية السعودية للحجاج يُجسد أسمى معاني حقوق الإنسان

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكد العسومي، أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في رعاية ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار للحرمين الشريفين ومستوى ما يقدم من خدمات متطورة ومتقدمة في كل عام صحية وأمنية ولوجستية وغيرها في مختلف المجالات، يُجسد أسمى معاني رعاية حقوق الإنسان واحتياجاته وراحته وكرامة عيشه عبر ما يقدم له من تسهيلات وخدمات مبتكرة في رحلته منذ خروجه من بلاده إلى حين عودته، بشكل يجسد سياسة المملكة في الاهتمام بحقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها الإسلامية والمجتمعية السامية.



جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق ٥ يوليو 2023م، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة على رأسها خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، وإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والتحضيرات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان في العالم العربي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون والشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وسيعقد المؤتمر على هامش الاحتفالات الأممية بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

