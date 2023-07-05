شباب " yly " من المتطوعين يكتشفون المواهب بدمياط

استقبل الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط بمكتبه، اليوم الأربعاء، شباب yly المتطوعين بوزارة الشباب والرياضة .

وتناول اللقاء الحديث عن الأنشطة والفعاليات التى شارك فيها الشباب خلال الفترة الماضية والمخطط تقديمه في المستقبل القريب ، وقد أهدى شباب yly مدير المديرية درعا معبرين عن امتنانهم للمديرية لما تقدمه من دعم وتحفيز لأفكار الشباب.

يذكر أن الفعاليات التي يتضمنها برنامج YLY Competition تشمل مبادرات شبابية مجتمعية تنموية، ومسابقات رياضية في عدد من الألعاب الجماعية والفردية، وأنشطة ثقافية، وفقرات فنية للشباب المبدعين أعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، وتستهدف الفعاليات الوصول إلى نحو 200 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهدف برنامج YLY Competition الترويج لأنشطة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة، وبرامج المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كهدف عام، وتسليط الضوء على المبدعين والموهوبين من أعضاء المبادرة، واكتشاف قيادات شابة جديدة للمشروع، ويأتي كأحد أبرز مشروعات عجع السنوية.

وعبر المشاركون بالبرنامج عن خالص تقديرهم لجهود وزارة الشباب والرياضة ودعمها الدائم لشباب المبادرة، وإطلاق كامل الرأي لهم في تحديد البرامج التي يرغبون في تنفيذها وتتوافق مع تطلعاتهم، مؤكدين أن المبادرة باتت كيانا شبابيا ذا تأثير ملحوظ على أرض الواقع، ويضم آلاف الشباب من جميع المحافظات، حريصا على التعلم وخدمة المجتمع انطلاقا من دور الشباب الرئيسي في إحداث التنمية للبلاد على مستوى مختلف القطاعات في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ، أن وزارة الشباب والرياضة تسعي بكل طاقاتها وبرامجها لاستيعاب أفكار الشباب البناءة لخلق شباب واع يتحمل المسئولية من خلال البرامج والمبادرات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.