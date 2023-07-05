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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي اليونسكو بجامعة دمياط ينضم للقائمة العالمية

صدى البلد

تلقى اليوم الأربعاء ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، تقريرا من السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لليونيسكو ، يفيد بإضافة نادي اليونسكو بجامعة دمياط للقائمة العالمية للنوادي التابعة لليونيسكو.

وبمناسبة هذا الحدث الثقافى الهام، تقدم  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة.

 كما تقدم دعدور، بكل الشكر والامتنان للدكتور أحمد الزكى رئيس قسم أصول التربية ومنسق نادى اليونيسكو بالجامعة، الذى وضع خطة أنشطة متميزة وقام بتنفيذها منذ انضمام النادى للقائمة المحلية لليونيسكو حتى انضمت الجامعة للقائمة العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تنفيذ تلك الأنشطة تحت إشراف  الدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

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