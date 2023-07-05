تطوير نادي محامي رأس البر في دمياط

وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي محامي رأس البر، تمهيدًا للبدء بـ تطوير ورفع كفاءة النادي ليكون لائقًا بالمحامين وأسرهم.

جاء التكليف خلال الجولة التفقدية لنقيب المحامين في نادي رأس وذلك على هامش زيارته إلى محافظة دمياط.

مشكلات المحامين

وعقد نقيب المحامين اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة محامي دمياط، لمناقشة مشكلات عمل المحامين، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات السادة أعضاء المجلس الفرعي بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.



وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب أجرى جولة تفقدية لأرض شطا الكائنة بجوار مجمع محاكم دمياط، لإنشاء مقر ونادي لنقابة المحامين الفرعية بدمياط، موجهًا الإدارة الهندسية بالنقابة العامة برفع المقاسات تمهيدًا لتجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، وسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وتذليل كافة العقبات.

جدير بالذكر أن عبدالحليم علام، أجرى، صباح الثلاثاء، جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات.