الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية: أسرتي سبب تفوقي.. والعزيمة كلمة السر

أبدى الطالب رأفت سعد مزيون، سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلوم الفندقي للمدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث.

وقال الطالب "مش عارف أقول إيه، ده من فضل الله عز وجل.. ولم نكن نتوقع ذلك، ولكن الحمد لله، أنا اجتهدت وربنا مش بيضيع تعب حد".

وأعرب رأفت عن شكره العميق وامتنانه لله على النجاح الذي حققه، واعتبره تعويضًا رائعًا بعد فترة صعبة من الضغط العصبي التي مر بها خلال الدراسة.

وأوضح رأفت، أنه لم يحدد عدد الساعات التي يقضيها في الدراسة، ولكنه يسعى جاهدًا لتحقيق الأهداف التعليمية، وذلك عن طريق تحديد هدف معين في تحصيل مادة معينة، ويواصل العمل على تحقيق هذا الهدف حتى يتمكن من إتمامه بنجاح.

وأضاف رافت أن الهدف والسعي والإرادة هي أساس التفوق الدائم، وأن الحصول على المعرفة دون بذل الجهد لن يؤدي إلى أي نتيجة ملموسة.

وأكد أهمية دور الأسرة في تحقيق النجاح الدراسي، مقدمًا الشكر والتقدير الكامل لأسرته على الدعم الذي قدموه طوال فترة الدراسة، مما ساعده على التفوق والوصول إلى المركز الأول على مستوى الجمهورية.