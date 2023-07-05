تطوير.. التنمية الحضارية: المناطق غير الآمنة أصبحت جاذبة للاستثمارات

كشف خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، مجهودات الدولة المبذولة من أجل تطوير المناطق غير الآمنة.

وقال خالد صديق في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" الدولة تحركت من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة".

وأضاف خالد صديق:" منطقة سور مجرى العيون يتم تطويرها على أعلى مستوى وأصبحت مقصدا سياحيا ومقصدا سكنيا راقيا، ومثلث ماسبيرو تم تطويره على أعلى مستوى وأصبح جاذبا للاستثمار وبه فرص استثمارية مرتفعة ".

وأكمل خالد صديق:" يتم تحويل المناطق غير الآمنة من مناطق تحديات إلى مناطق جاذبة للاستثمار "، مضيفا:" منطقة حدائق الفسطاط ستكون من الحدائق العالمية المعدودة على مستوى العالم ".

وتابع خالد صديق:" مسمى الجمهورية الجديدة يتم تطبيقه على أرض الواقع "، مضيفا:" يتم العمل على بناء الإنسان المصري بشكل كامل ".