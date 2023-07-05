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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

عبد الكريم يجتمع مع ممثلي منظمة اليونيدو لدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المتواصل بين الهيئة مع شركائها الدوليين لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.

وحضر الاجتماع السيدة فاتوه حيضرة نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، والسيدة حنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، والسيد أحمد رزق نائب مدير مكتب المنظمة بمصر.

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وصرح المهندس محمد عبد الكريم أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة واليونيدو، وإسهامها في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كذلك تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وكذا نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة عالية التقنية والتوسع فيها وخاصة الصناعات الإلكترونية.

وأوضح رئيس الهيئة بأن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث استعرض عبد الكريم جهود الهيئة في إنشاء بنية معلوماتية قوية حول كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر فضلًا عن تيسير وتبسيط اجراءات الهيئة وميكنة خدمات إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير منظومة المعاينات.

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