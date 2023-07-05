عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بحرق محلات سوق عين شمس: مكنتش أقصد وكنت بسيح الخردة

قوات إطفاء
قوات إطفاء

اعترف المتهم بإحراق عدد من المحلات بسوق تجاري بمنطقة عين شمس خلال التحقيق معه انه قد تسبب في حدوث الحريق ولكن دون قصد.

وأضاف المتهم بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لإستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النـ ـيران فقام بالإنصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحـ ـريق.

وكان رجال المباحث بمديرية امن القاهرة قد تمكنوا من ضبط عامل خردة لتسببه فى نشوب حـ ـريق بأحد الأسواق بعين شمس ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم حيث التهمت النيـ ـران عدد من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات ، دون إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق القاهرة امن القاهرة سوق تجارى شرطة عين شمس مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الجمارك تنفي رسميًا خبر وقف استيراد بعض السلع

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

سائق نقل يدهس سيدة أعلي دائري المرج

الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة في مصر القديمة بسبب ركن سيارة

عامل خردة يتسبب في احتراق محلات في سوق تجاري بعين شمس

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.. تعرف عليها

ننشر قائمة أسعار خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطنين

عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قبضة مباحث القاهرة

نصبت عليهم في فلوس تأشيرات الحج وهربت| سقوط سيدة الساحل بقبضة الأمن

مصرع شخص أطاحت به سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

ترشيحاتنا

شهّر بسُمعة زوجته على فيسبوك | قرار قضائي رادع ضد شاب بقنا

السكة الحديد تعلن توقف قطارات العيد الإضافية السبت القادم

حقيقة وقف استيراد بعض السلع 3 أشهر.. وبيان عاجل من الجمارك| ما الحكاية؟

وزارة التجارة والصناعة تؤكد عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد

مليون جنيه | عقوبة صارمة تنتظر عاملًا في مطعم بالغردقة لسبب صادم

رسميًا.. أنخيل دي ماريا يعود إلى بنفيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ