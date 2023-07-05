المتهم بحرق محلات سوق عين شمس: مكنتش أقصد وكنت بسيح الخردة

اعترف المتهم بإحراق عدد من المحلات بسوق تجاري بمنطقة عين شمس خلال التحقيق معه انه قد تسبب في حدوث الحريق ولكن دون قصد.

وأضاف المتهم بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لإستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النـ ـيران فقام بالإنصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحـ ـريق.

وكان رجال المباحث بمديرية امن القاهرة قد تمكنوا من ضبط عامل خردة لتسببه فى نشوب حـ ـريق بأحد الأسواق بعين شمس ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم حيث التهمت النيـ ـران عدد من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات ، دون إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.