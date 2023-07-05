تعليق مفاجئ من محمد شردي بعد فوز الزمالك بسداسية على المقاولون

هنأ الإعلامي محمد مصطفى شردي، جماهير نادي الزمالك بالفوز العريض الذي حققه بالأمس على حساب نادي المقاولون العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في واحدة من أكبر النتائج في تاريخ الدور ربع النهائي من عمر البطولة.

وقال "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الزمالك حقق نتيجة كبيرة جدا على حساب نادي المقاولون العرب، "أول مرة أشوف الزمالك بيكسب بهذا الرقم الضخم من الأهداف، ربنا ينفخ في صورة الزمالك ويستمر في الفوز الفترة اللي جاية".

تابع: "مبروك للزمالك الفوز على حساب المقاولون العرب، وهارد لك لنادي المقاولون الهزيمة أمام الفارس الأبيض".

وحقق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب ذئاب الجبل بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد فقط، جاءت الأهداف عن طريق كلا من أحمد سيد زيزو هدفين، وسيف الجزيري ثلاثة أهداف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا هدف.

