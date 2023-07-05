اكتشفت علاقة عشيقها بفتاة عبر الفيس بوك..حكاية سيدة تخلصت من حياتها بالخليفة؟

أنهت سيدة حياتها بتناول اقراص دوائية افقدتها الوعي ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفي بالخليفة وذلك لاكتشافها علاقة عشيقها بأخري .

تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغاً باستقبال مستشفي حكومي لسيدة توفيت فور وصولها علي اثر تناولها حبوب دوائية افقدتها الوعي وفشلت محاوله اسعافها لتلقي مصرعها .

علي الفور انتقل رجال المباحث لفحص البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان السيدة المتوفاة كانت منفصله عن زوجها لارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أخر وقبل وفاتها بشعور ذهبت للاقامة مع عشيقها بمسكنه بمنطقة الخليفة وانجبت منه طفلا .

وليلة واقعة انتحارها وقعت مشادة كلامية بينها وبين عشيقها لاكتشافها تواصله مع احدي الفتيات عبر الفيس بوك فوقعت مشاجرة بينهما قامت علي اثرها بالتخلص من حياتها بنتاول ٥ اقراص عقار كلوزابكس فشعرت باعياء شديد وغابت عن الوعي حسبما قرر عشيقها في التحقيق وانه حاول اسعافها باعطائها (ميه بملح) فلم تستجب فهرول بها الي المستشفي في محاوله لانقاذها الا انها قد فارقت الحياة ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.