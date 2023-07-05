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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن المشدد 3 إلى 10 سنوات لتسعة متهمين بالخطف والسرقة بالإسكندرية

محكمة الجنايات بالإسكندرية
محكمة الجنايات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وغيابيا ل6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة بلا مصاريف، وذلك لاتهامهم بالخطف بالتحايل والسرقة تحت التهديد، وحجز بدون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

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كانت القضية رقم 12559 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب ، بقيام المتهمين باستدراج المجني عليهم بالتحايل تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن المجني عليهم كل من " ب.ف.ك" مدير فرع شركة مقيم محافظة القاهرة و " ه.ع.ت" مدير حسابات بشركة سياحة ومقيم محافظة الجيزة و " إ.م.إ" سائق ، حيث شهد المجني عليه الأول قيام المتهمين كل من " م.ع.ع" و " أ.ح.ع" و " ع.ص.ع" و" ي.ن.ع" و " أ.ع.ف" و " ر.ج.ز" و " ج.ال.س" و " أ.ا.ح" و " ح.أح "، باستدراجه هو والمجني عليهما الثاني والثالث إلى محافظة الإسكندرية، وذلك للتعامل في النقد الأجنبي وشراء الدولار الأمريكي، فتقابل مع المتهم الثالث بالطريق العام واصطحبهما إلى أحد المساكن بدائرة قسم شرطة برج العرب، حيث تقابل مع المتهم الأول، والذي عرض عليه العملات الأجنبية، وما أن سلمه حقيبتين بداخلهما المبالغ بالعملة الوطنية المتفق عليها.

وفؤجىء المجني عليهم بباقي المتهمين باقتحام المسكن محل الواقعة وقيام المتهم السابع والثامن بإشهار سلاحين ناريين مسدسين مهددين إياهم مما بث الرعب، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي وهاتف محمول ومتعلقات شخصية، ولاذوا جميعا بالفرار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين. 

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