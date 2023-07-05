محافظة الإسكندرية: إزالة 3332 إعلانا مخالفا بأحياء الثغر خلال 6 أشهر

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، وشنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

وأسفرت عن إزالة 3332 إعلانا مخالفا خلال 6 أشهر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة جميع الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.