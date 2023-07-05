عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الإسكندرية يهنئ أوائل الدبلونات الفنية

دكتور عربي أبوزيد
دكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حصول طالبتين من طلبة الدبلومات الفنية علي المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بين طلبة الدبلومات الفنية من أبناء عروس البحر.

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الطالبتين هاتفيا، متمنيا لهما دوام النجاح والتفوق في دراستهما الجامعية.

محافظ الإسكندرية: 6 قوافل طبية تنفذها مديرية الصحة خلال شهر يوليو

وذكر أبوزيد حصول الطالبة فيرينا أسامة، الطالبة بمدرسة إسكندرية الفندقية المشتركة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمدارس الفندقية تخصص (أغذية ومشروبات) التابعة لادارة وسط التعليمية، وإنجى خالد السيد محمود، الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالإسكندرية، من مدرسة «أمبروزو» الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط التعليمية أيضا.

الاسكندرية الدبلومات الفنية تعليم الاسكندرية قوافل طبية محافظ الاسكندرية محافظة الاسكندرية مدير مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

الوزراء يستعرض ضوابط تحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

مكالمة تجمع محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني.. ما فحواها؟

الوزراء يستعرض الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الأعلى للاستثمار

تكذيب لـ زيلينسكي.. الوكالة الذرية تكشف حقيقة وجود ألغام في محطة زابوريجيا

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ