وكيل تعليم الإسكندرية يهنئ أوائل الدبلونات الفنية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، حصول طالبتين من طلبة الدبلومات الفنية علي المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بين طلبة الدبلومات الفنية من أبناء عروس البحر.

وهنأ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الطالبتين هاتفيا، متمنيا لهما دوام النجاح والتفوق في دراستهما الجامعية.

وذكر أبوزيد حصول الطالبة فيرينا أسامة، الطالبة بمدرسة إسكندرية الفندقية المشتركة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمدارس الفندقية تخصص (أغذية ومشروبات) التابعة لادارة وسط التعليمية، وإنجى خالد السيد محمود، الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالإسكندرية، من مدرسة «أمبروزو» الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط التعليمية أيضا.