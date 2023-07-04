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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 6 قوافل طبية تنفذها مديرية الصحة خلال شهر يوليو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

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وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو الجاري وفقا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (4 _ 5 يوليو ) قافلة طبية نادي شباب محسن بنطاق حي المنتزة، وتقام يومي (9 _ 10 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب مبارك بنطاق العجمي، وتقام يومي (11 _ 12 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب المسيري بالبيطاش بحي العجمي.

وتقام يومي (16_ 17 يوليو) قافلة طبية بمدرسة عبدالنبي الخولي بأبيس 8 بحي وسط، ويومي (25_ 26 يوليو) قافلة طبية بوحدة صحة عبد الباسط بنطاق برج العرب، أما يومي (30_ 31 يوليو) قافلة بوحدة أبو صير بنطاق برج العرب.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الاسكندرية الحماية الاجتماعية الجهات المعنية الحملات التوعوية أميرة طهيو اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القيادة السياسية القوافل الشاملة اللواء محمد الشريف

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