سعادتي لا توصف.. أول تعليق من إنجي بنت الإسكندرية الأولى على الدبلومات الفنية

أعربت إنجي خالد محمود، الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالإسكندرية، عن سعادتها بالحصول على المركز الأول جمهوري، مشيرة إلى أن نائب وزير التربية والتعليم تواصل معها وابلغها بالخبر، وستسافر غدًا للوزارة لتكريمها.

وأشارت إنجي، الطالبة بمدرسة أمبروزو بمحرم بك، التابعة لإدارة وسط التعليمية، في تصريحات لموقع صدى البلد، إلى أنها ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة وهو حلمها منذ التحاقها بالتعليم الفني.

وقدمت إنجي الشكر لوالدتها التي وقفت جانبها وساندتها لأنها الأب والأم في المنزل نظرًا لوفاة الوالد، مشيدة بدعم جميع أساتذتها في المدرسة والذين كانوا على ثقة من تفوقها منذ اليوم الأول.

وأكد إنجي أنها لم تكن ترغب في البداية في الالتحاق بالتعليم الفني، بسبب النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، لكن وجهة نظرها الآن تغيرت تمامًا وبمجرد بدء الدراسة منذ 3 سنوات اندمجت سريعا وتفوقت، مضيفة "التعليم الفني لا يقل عن الثانوية العامة، وربما لم أكن لأحقق نفس المجموع لو التحقت بالثانوية العامة، مطالبة بتغير النظرة إلى التعليم الفني الذي يعتبر قاطرة التنمية في جميع دول العالم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 غداً الأربعاء 5 يوليو، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي خلال مؤتمر صحفي.