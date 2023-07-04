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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أجزاء من عقار بالجمرك في الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار
سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

شهد حي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار قديم صادر له قرار إزالة وخالٍ من السكان، وذلك دون إصابات  أو خسائر في الأرواح.

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وبدأت الواقعة عندما تلقى حي الجمرك بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 43 بشارع العناني، في نطاق الحي، وعلى الفور وجهت رئيس الحي المهندسة نهى خليفة الأجهزة المعنية بالتواجد في موقع البلاغ، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لكل ما يمثل خطورة على السكان.

وتوجهت إدارة المشروعات بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من العقار من الخلف دون إصابات ، والعقار خالٍ من السكان ، وصادر له قرار هدم رقم  ٢٣٥ ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة  .

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

الاسكندرية الأجهزة المعنية اللواء محمد الشريف دون اصابات شرفة العقار سقوط أجزاء محافظة الاسكندرية

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