محافظ الإسكندرية: تخصيص 7 ملايين جنيه للخطة الاستثمارية للرصف غربي المدينة

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، الانتهاء من رصف ١٤ شارعا بنطاق حي غرب ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، حيث تم تخصيص نحو ٧ ملايين و٤٠٠ ألف جنية لرصف شوارع حي غرب، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

هذا وكان قد كلف المحافظ، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها، وسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع في جميع الأحياء.

من جانبها، أشارت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه تم رصف ١٤ شارعا رئيسيا وفرعي بنطاق حي غرب هذا العام استجابة لمطالب أهالي الحي وهي (شارع البيهقى - وشارع باسيليوس- وشارع ابوبكر الصديق - ومربع المواردى متفرعات باب سدرة - وشارع الأزهرى متفرعات باب سدرة- والبهى متفرعات باب سدرة - وشارع السلطان شاه ومتفرعاته- وشارع الشهاوى متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه).

كما تم رصف شارع أحمد عثمان متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع أحمد غريب متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع محمد حجازى متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع مخزن البوابة متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه- وشارع الشيخ البشري متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - وشارع أم السلطان).

ونوه بأن تم التنسيق مع حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.