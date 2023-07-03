محافظة الإسكندرية: شاطئ إسحاق حلمي يستضيف دوري كرة القدم

أعلن محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، عن استضافة شاطئ إسحاق حلمي لمباريات كرة القدم الشاطئية والتي بدأت فاعلياتها ومن المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس الموافق ٦ يوليو بمعدل مباراتان يوميا وتقام المباريات من الساعة ٥م وحتى ٨م؛ حيث كانت أولى المباريات بين فريقي نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية.

وكان قد وجه المحافظ؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة، وتؤكد المحافظة أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الإدارة المركزية، عن اعتزازه باختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم (الشاطئية) لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة الفاعلية الرياضية عليها، كما أنه مرحب بالفرق المشاركة ومشجعيهم ،ودعا الجمهور السكندري بالمشاركة وتشجيع الفرق متمنيا التوفيق للمشاركين ، لافتا إلى أن هناك ٥ فرق مشاركة في المباريات، وأكد عبد الرازق أن شواطئ الاسكندرية ترحب باقامة أي فاعليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.