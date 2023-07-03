إزالة عشرات الإعلانات المخالفة خلال حملات مكبرة في الإسكندرية

أوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أن قسم الإعلانات بالحي شن عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة ، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت إزالة ٨١ إعلان مخالف بمناطق متفرقة بنطاق الحي.

ووجه حبيب مسئولي الإعلانات بالحي، بضرورة الاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأكد حبيب أن الحملات تأتي ضمن تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، لشن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .