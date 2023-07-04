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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 235 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستخدام شرق الإسكندرية

ضبط لحوم فاسدة بالإسكندرية
ضبط لحوم فاسدة بالإسكندرية

 

وجه  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  برصد شكاوى المواطنين ومتابعتها وإرسالها لجهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها .

وفي هذا الإطار، تلقت محافظة الإسكندرية، شكوي بشأن وجود لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام  ويعاد استخدامها  وبيعها علي انها صالحة للاستخدام وذلك في احدي فروع ماركت شهير بمنطقة كفر عبده التابعة لحي شرق.

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وعلي الفور ووفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية تم توجيه الشكوي إلى المحاسب محمد سعد مدير مديرية التموين بالإسكندرية حيث امر بتشكيل حملة  تفتيش علي الفور  و بالاشتراك مع الساده مفتشي الاغذيه بمديرية الشئون الصحيه ، وجهاز حمايه المستهلك بالاسكندرية  ، حيث تم التوجه للفرع .

وبالتفتيش داخل الفرع تم إتخاذ الآتي:
-تم تحرير محضر لإداره المنشأه بدون ترخيص من الجهات المختصه
- وتم ضبط كميه وقدرها ٢٣٥كيلو جرام أصناف لحوم ومصنعات لحوم لانتهاء فترة صلاحيتها.
-تم سحب عدد ٦ عينات بمعرفه الساده مفتشي الاغذيه من اللحوم والدواجن ومصنعاتها.
-تم تحرير عدد محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحيه
_تم تحرير عدد٢ محضر عدم حمل شهاده صحية لعمال الفرع.

الاسكندرية الإشتراطات الصحية الجهات المختصة الدبلومات الفنية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللحوم والدواجن الشئون الصحية

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