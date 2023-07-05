محمد منير ورامي صبرى وحماقي .. نجوم الفن في عزاء علاء عبد الخالق ..فيديو وصور

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في المطرب الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك في تقديم واجب العزاء كل الكينج محمد منير وهشام عباس وإيهاب توفيق وحلمي عبد الباقي ورامي صبرى وايساف ومحمد حماقي ومحمد محي وحسام حسني واكرم حسني ودياب وعصام كاريكا وصلاح عبد الله وعمرو مصطفي ومدحت صالح واسماعيل فرغلي ومصطفى يونس والفنانة سيمون ومنى عبد الغني وهند عاكف حميد الشاعري وسامح الصريطي وطارق علام وتامر أمين وعمرو الليثي .



وسادت حالة من الحزن علي أسرة المطرب الراحل كما انهارت نجلته في البكاء.



وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، أمس الثلاثاء ، عن عمر ناهز 59 عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.

وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف في ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.