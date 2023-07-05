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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باحثة من سيناء تفوز بجائزة الأمم النامية بمؤتمر عن الأورام ببرشلونة

جائزة الأمم النوعية
جائزة الأمم النوعية لباحثة مصرية

فازت  الباحثة أسماء سلامة  الليثي ، طبيبة  بمستشفي جامعة قناة السويس،   ابنة مدينة العريش  شمال سيناء  بجائزة الامم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي برشلونة عن أورام الجهاز الهضمي ،  وذلك  ضمن ٥ فائزين آخرين من دول الهند واوكرنيا وايران.  

وكان موضوع البحث عن تغيير خطط العلاج مستقبلا لاستخدام طرق اخري لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بديلا عن استخدام العلاج الكيماوي . 

  
١٢٠٠ بحثا: 

وقالت أسماء،  ان اجمالى عدد الابحاث المقدمة للمؤتمر 1200 بحث علمي عن الأورام المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي ..وقد خضعت هذه الابحاث الى تقييم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر ، وتم اختيار 450 بحثا للمرحلة التالية. 

حيث وقع الاختيار على 5  ابحاث متميزة حصلت على أعلى درجات التقييم  بعد أن تخطى المعايير الخاصة بالابحاث العلمية وحصولها علي أعلى الدرجات ،و الفوز بجائزة الأمم النامية.  وقد حصلت على شهادة تقدير وحاءزة مالية ومنحة السفر والاقامة على نفقة المؤتمر.  

وقالت الباحثة ،  أنها ستعمل على استكمال البحث الذي حصل على جائزة التميز ، والذي يتحدث عن خطط تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي وذلك بتغيير طرق العلاج الكيماوي التي تفيد في علاج انواع اخري من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بينما هذا النوع من الورم يتطلب طرق اخري بديلة للعلاج. 

وذلك لأهميته ووضوحه ودقة المعلومات وترتيبها وسلاسة العرض..  وتم تكريمها خلال المؤتمر وسط اشادة واسعة من المشاركين الذين يمثلون دول عدة على مستوى العالم  وقد كانت أصغر باحثة بين الباحثين . 

سبق حصول  نفس الباحثة علي جائزة  التميز  من مؤتمر برلين العام الماضي حول سرطان الثدي من بين250 بحثا  .

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