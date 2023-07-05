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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم اكتمال حملها .. كيف تخلصت ربة منزل من حياتها بعين شمس؟

حمل
حمل

‏شهدت منطقة عين شمس واقعة مؤسفة عندما أقدمت سيدة على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية سيئة لعدم اكتمال حملها، حيث وضعت المشنقة حول رقبتها داخل غرقة نومها لتلقي مصرعها في الحال .

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة سيدة مشنوقة داخل غرفة نومها .

على الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان البلاغ، في حضور مفتش الصحة وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان وأقارب المتوفاة لكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين أن المتوفاة ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها إصابات سوى حول منطقة الرقبة بسبب التخلص من حياتها بالشنق، وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة تعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لعدم اكتمال حملها وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

عين شمس أزمة نفسية التخلص من حياتها مصرع منطقة عين شمس شرطة عين شمس

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