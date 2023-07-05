الإسماعيلي يفتح النار : يجب مقاضاة حكم الفيديو بـ التزوير

أكد أحمد العجوز، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن هناك أشخاصا لا تريد أن يفوز الفريق أو يتعادل ويرغب في أن نعيش بأزمات، ولا يريد للفريق الخير.

وتابع العجوز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا بد من محاكمة حكم تقنية الفيديو بالتزوير، وهل يعقل أن يكون إعادة اللقطة من زاوية واحدة؟".

وأضاف أحمد العجوز: "سوف يكون هناك شكوى رسمية ضد لجنة الحكام، هناك حالة إغماء للأعين ضد حالات الإسماعيلي، وسوف يتم حسابنا على أننا لم نعترض؟".

الإسماعيلي: "سوف نعمل بجد من أجل تعديل المسار

واختتم مدير الكرة بنادي الإسماعيلي: "سوف نعمل بجد من أجل تعديل المسار خلال المباريات المقبلة، وهدفنا عبور الفريق لبر الأمان والبقاء في الدوري".