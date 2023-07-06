في ذكراها.. شاهد زوزو نبيل بكواليس ألف ليلة وليلة

يحل اليوم الخميس 6 يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة زوزو نبيل، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1920، ورحلت عن عالمنا في 3 مايو 1996، عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

زوزو نبيل وحياتها

وُلدت زينب حسين الشهيرة بزوزو نبيل في محافظة المنوفية عام 1918م وظهرت علامات الموهبة عليها وهي في سن صغيرة، فتركت المدرسة وانضمت إلى فرقة مختار عثمان بعدما عُرض عليها العمل معه في فرقته مقابل راتب قدره 6 جنيهات شهريًا.

وتزوجت زوزو نبيل مرتين، وأنجبت من زوجها الأول صبيا، ولم يستمر الزواج طويلا لوفاة زوجها؛ لتتزوج من وكيل وزارة وقبلت أن تكون الزوجة الثانية له ولم تكتف بذلك بل وافقت أن تعيش ضرتها معها بمنزلها وجمعتهما علاقة صداقة حتى بعد وفاة زوجهما.

زوزو نبيل وأعمالها

وعملت زوزو نبيل بعدها في المسرح والسينما ثم انضمت إلى فرقة مسرح رمسيس مع الفنان يوسف وهبي وعملت بعدها في المسرح القومي، وعُرفت بصوت الرخيم الجميل فبرزت في الإذاعة واشتهرت مع المخرج محمد محمود شعبان في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، حيث ارتبط صوتها بموسيقى هذا المسلسل وانتقلت معه بصوتها إلى التلفزيون لتتألق مع شريهان في حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة.

زوزو نبيل وكواليس ألف ليلة وليلة

قبل عدة سنوات، نشر المخرج وائل فهمى عبد الحميد، صورة نادرة للفنانة الراحلة زوزو نبيل مع والده المخرج الراحل فهمي عبد الحميد، وذلك أثناء تسجيل حلقات المسلسل الاذاعى "ألف ليلة وليلة".

زوزو نبيل

ومن المعروف أن المخرج فهمى عبد الحميد قام بتقديم حلقات مسلسل " الف ليلة وليلة " للاذاعة وكتبها الشاعر طاهر ابو فاشا وقدمت لسنوات للاذاعة، ثم نقل فهمى عبد الحميد "ألف ليلة وليلة" إلى التليفزيون وقدم الفنانة شريهان لأول مرة عام 85 .