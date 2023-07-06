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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي يتدخل لحسم صفقة إمام عاشور

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي فاوض إمام عاشور منذ فترة طويلة، وتم الكشف عنه في وقت سابق رغم تشكيك البعض فيما ذكرناه.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كيف يتعرض لاعب محترف للإصابة، وفي النهاية يخضع للعلاج في مصر وليس الدنمارك، ولا أحد يعرف أي شئ عن إصابة إمام عاشور، ثم تم تغيير مدرب ميتيلاند، والمدرب الجديد للفريق ليس مقتنعًا باللاعب".

وأضاف: "إمام عاشور تواجد كثيرا في نادي الزمالك، دون رغبة حقيقية لضمه من جانبه، ثم خرج للاعتذار للأهلي والخطيب، وظهر مع كهربا في أكثر من مكان، لذلك تم ربط الأحداث".

وواصل: "هناك أحاديث ظهرت حول وجود اجتماع بين الأهلي وإمام في أحد منازل أقاربه، والبعض أكد لي أن الملف منتهي بنسبة 100%".

وأكد: "شاهدت منشور لـ محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وأعتقد أنه سيكون له دور في الصفقة".

وزاد: "إمام عاشور يقترب بنسبة تزيد عن الـ90% من النادي الأهلي، ولدي معلومات مؤكدة بشأن الصفقة من داخل القلعة الحمراء".

وأتم: "صفقة امام هامة جدا للنادي الأهلي فنيًا خلال الفترة المقبلة، وهو يرتبط بعلاقات جيدة وقوية مع لاعبين كثيرين داخل الفريق الأحمر".

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عضو مجلس إدارة الأهلي يتدخل لحسم صفقة إمام عاشور

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