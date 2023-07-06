هيثم سليمان: والدي كان مدير مدرسة ويعمل "بنا" والجميع فخور به

تحدث هيثم سليمان محمد، نجل مدير مدرسة توفى أثناء عمله الإضافي، عن والده، قائلا: والدي سافر ليبيا مع صديق عمره ولما التدريس وقف والفلوس خلصت صنعته هي اللي نفعته".

وأكمل “هيثم سليمان” خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" والدي كان يعمل "بنا" قبل عمله كمدرس بـ 14 سنة، كما أن والدي اتقن المهنة منذ الصغر، وكان يقوم بتنفيذ الأعمال داخل المساجد بدون مقابل".

واسترسل:"والدي كان يتيم وبدأ من تحت الصفر وكان “بنا”، قبل ما يكون مدير مدرسة وكلنا كنا بنفتخر بيه، متابعا:" افتخر بمهنة والدي الإضافية".



قال يوسف إبراهيم ، معلم مادة الدراسات الاجتماعية، ويعمل بمهنة المحارة، إنه يعمل في مجال المحارة بجانب التدريس، متابعا:" الناس اللي بشتغل معاهم بيكونوا فرحانين بيا".

واسترسل:" مبحبش فكرة الدروس الخصوصية وعملي في مجال المجارة مريحني أكثر"..مضيفا:" والدتي علمتني منذ الصغر أهمية الاعتماد على الذات والبحث عن لقمة العيش".