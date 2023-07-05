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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأولى بالدبلومات الزراعية : الفضل فى تفوقي لأسرتي

أوائل الدبلومات الفنية
أوائل الدبلومات الفنية

أعربت الطالبة نرمين حسن سيد البوهي  الحاصلة على المركز الاول على الدبلومات الفنية الزراعية نظام ثلاث سنوات عن سعادتها لتفوقها  وانها كانت تعلم أنها ستكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، لأنها اجتهدت وذاكرت . 

وأضافت الأولى على الدبلومات الزراعية انها ترغب فى الالتحاق بكلية التربية لأنها تعشق مجال التدريس والمجال التربوى، وستكمل دراستها العليا . 

وأكدت نرمين حسن أن والدتها أكبر داعم لها، ووالدها المعلم بمدرسة الزراعة وعمها المعلم بمدرسة العمار الزراعية.وقالت نرمين إن الفضل لما وصلت له لله ثم لأسرتها التى هيأت لها كل وسائل التفوق . 

نتيجة الدبلومات الفنية 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023  بموقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الدخول عليه الان من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

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