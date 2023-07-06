خالد الغندور يفتح النار على مراقب مباراة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة لمراقب مباراه الاهلي والاسماعيلي في المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

و كتب خالد الغندور : ده مراقب المباريات الاهلاوي جدا المتعصب للاهلي المتواجد في معظم مباريات الاهلي و منها ماتش السوبر في الامارات بتعيين من الحج عامر حسين.

واقتنص النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد رصيد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.