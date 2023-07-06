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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحديدي: حمزة علاء حارس صاحب شخصية قوية..ويجب منح أوسوريو حرية اختيار الصفقات

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن قيمة حصد لقب الدوري للأهلي في مواجهة الزمالك سيكون تاريخي، مشيرا إلى أن جمهور القلعة الحمراء دائما يخلد ويحتفل بالبطولات التي تأتي على حساب المنافس، وهو ما يظهر حاليا في الاحتفالات بنهائي  افريقيا 2020.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر الأوليمبي قادر على صناعة انجاز في الأولمبياد وهناك لاعبين جيدين وعلى رأسهم ابراهيم عادل وحسام عبدالمجيد اللذان يشاركا بصفة مستمرة، لكن حمزة علاء حارس جيد وذو شخصية مميزة، ومحمود صابر لديه امكانيات رائعة في وسط الملعب، وبطولة أمم افريقيا لها مكاسب وهناك لاعبين سيشاركون بصفة مستمرة مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "خوان كارلوس أوسوريو مدرب له افكار ومصم على تطبيقها ولا يستمع للانتقادات ولا يشكو من أي أمور، ويركز في عمله وهناك ارتفاع تدريجي في مستوى الزمالك، وبدأ اللاعبون ينفذوا تعليماته، وهو ما يجعل هناك ثقة في قدراته للتخطيط للموسم المقبل".

وزاد: "اوسوريو كان يعمل في فترة صعبة وسط انتقادات تعرض لها ومطالب برحيله مبكرا، لكن الزمالك يمتلك مدير فني جيد ولابد من اعطائه الحرية لاختيار الصفقات، واعتقد لو حدث ذلك سيظهر الفريق الأبيض بشكل مختلف في الموسم المقبل".

وأكمل: "الأهلي حالته الفنية افضل من الزمالك، لكن الأمور في الملعب مختلفة".

وأتم: "اتوقع فوز الأهلي على الاتحاد، وتعادل الزمالك وفيوتشر".

إبراهيم عادل الزمالك وفيوتشر الزمالك أمم أفريقيا حسام عبدالمجيد خوان كارلوس أوسوريو

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