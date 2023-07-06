تحذير عاجل.. حشرة صيفية تصيبك بأمراض خطيرة |كيف تتجنبها

حذّرت وزارة الصحة المواطنين من انتشار البعوض وطالبت المواطنين بضرورة استخدام المبيدات الآمنة ضد الحشرات لأنها تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض المعدية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باستخدم المبيدات للتخلص من البعوض الذي ينتشر بكثرة خلال فصل الصيف، ويعد أحد أبرز ناقلات الأمراض.



ونرصد في هذا التقرير مخاطر انتشار البعوض والأمراض التي يسببها وفقاً لموقع "easternherald"

ومن أخطر الأمراض التي قد تنقلها لسعة البعوض:

حمى الضنك:

مرض خطير ينتقل عن طريق البعوض من جنس الزاعجة، وخصوصاً الزاعجة المصرية. تتراوح الأعراض بين آلام العضلات والمفاصل إلى الصداع والحمى، وقد تكون مميتة في مراحل متطورة منها. على الرغم من وجود اللقاح، غير أنه يخضع لبعض القيود، إذ قد يثير ردود فعل قاتلة من الجسم.

مرض الملاريا :

وهذا المرض يعد من اخطر الامراض التى سببت اعداد وفاة كبيرة للغاية على مر الزمان والناموس .

هو من الحشرات الرئيسية التى تنقل هذا المرض للانسان،ولكن بسبب التوعية وتفادى اخطار الناموس وبسبب التقدم الكبير فى الطب اصبح هناك سيطرة على هذا المرض ،وقضى هذا المرض فى بعض الدول الافريقية على عدد كبير من الحيوانات وخطر على الثروة الحيوانية.

مرض الحمى الصفراء :

وهذا المرض خطير أيضاً ولكنه اقل من الملاريا.

ويتسبب فيه نوع مخصص من البعوض ويترك أثراً على الجلد وعلاجه بسيط ولكن الخطر الاكبر ان يتم اهماله او عدم اكتشافه حتى ينتشر ويسبب الخطر والاعياء الشديد .



حمى غرب النيل:

يشكل هذا المرض خطراً على كبار السن، أو الأشخاص، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. أعراضه مشابهة لأعراض الأمراض السابقة. قد يسبب التهاب السحايا، والتهاب عضلة القلب.

كيفية انتقال العدوي :

تنقل النواقل العدوى عن طريق الدم عندما تلدغ الشخص.

تفرز اللعاب ويدخل إلى الدم فيكون هناك تبادل للسوائل بين البعوضة ومجرى الدم.

تصاب البعوضة بالعدوى عندما تتغذى على شخص أو حيوان بالمرض، ثم ينقل العدوى عندما يلدغ شخصاً آخر غير مصاب.

يتغذى البعوض بطريقة تسمى التغذية بالرشفة، حيث أن البعوضة لا تمتص فقط كل الدم الذي تحتاجه من الإنسان فقط بل والحيوانات أيضاً.