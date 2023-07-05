أوعى تزعل نفسك.. الحزن يصيبك بأمراض خطيرة

يحزن الإنسان لفقد شخص عزيز لديه أو يزعل لفشل علاقة مع من يحب، أو يغضب لخسارته عمل أو وظيفة أو مال أو أي شئ آخر، فجميعها مشاعر طبيعية تظهر في وقتها، لكن الإسراف فيها وعدم السيطرة عليها قد تؤدي إلى الاصابة بأمراض خطيرة قد تصل إلى الوفاة أحيانا.

لذلك نقدم في هذا التقرير مخاطر الحزن والزعل علي صحة الإنسان وجسمه وفقا لموقع Health remediez

الأمراض التي يسببها الزعل

⁃ قد يعاني الأشخاص المصابون بالحزن الشديد من قلة الرغبة الجنسية ، أو يجدون صعوبة في الإثارة ، ولديهم احساس أقل متعة بكل امور الحياة .

⁃ يصاب بعض الأشخاص أيضًا من مشاكل بالعلاقات بسبب حزنهم الشديد ، والذي يشتمل أن يكون له تأثير على النشاط الجسمي .

⁃ زيادة الوزن أو فقدانه ، فقد يصبح الأشخاص المصابون بالزعل الشديد من زيادة او قلة في الشهية ، مما قد يتسببب في فقدان أو زيادة الوزن بشكل غير مرغوب به .

⁃ ألم مزمن ، قد يشعر الأشخاص الذين لديهم حزن كبير بآلام الغير مبرر ، بما في هذا آلام المفاصل أو العضلات ، وآلام الثدي ، والاحساس بالصداع. يمكن أن تزيد الأعراض لدى الشخص وتصبح من الألم المزمن.

⁃ امراض القلب ، حيث يمكن أن يقلل الحزن من رغبة الشخص في اخذ اختيارات لطبيعة الحياة الإيجابية.

- قد يكون الحزن أيضًا أحد عوامل المخاطر المسببة لمشاكل القلب.

⁃ وبحسب دراسة نُشرت في عام 2015 ، فإن شخص من كل خمسة أشخاص يصاب بفشل القلب أو مرض الشريان التاجي مصاب بالحزن الشديد .

⁃ الالتهابات، حيث تقول الأبحاث أن التوتر المزمن والزعل يلزما الالتهابات وقد يؤثرا على جهاز المناعة ، وتدل أبحاث أخرى إلى أن الحزن قد يكون مسبب بالالتهاب مزمن.

الأشخاص الذين لهم مشاعر حزن هم أكثر تعرض للإصابة متلازمة القولون العصبي (IBS) والسكري من النوع 2 والتهاب بالمفاصل.

⁃ تفاقم الحالات الصحية المزمنة قد يجد الأشخاص الذين لديهم حزن شديد يحالة صحية مزمنة أن أعراضهم تزداد سوءًا إذا أصيبوا بالحزن . قد يكون هناك فعلاً أمراض مزمنة تسبب العزلة أو التوتر.

- الذين يعانون من الحزن والذين يعانون من مرض مزمن التوجه إلى الطبيب حول طرق المعالجة، قد تؤدي المحفاظة على الصحة العقلية إلى تجويد الصحة الجسدية وتبسيط الحالة المزمنة.