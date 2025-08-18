خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الهجوم الشديد الذي يتعرض له من أعداء الوطن والدين والقرآن والسنة، لا يُثنيه عن قول الحق أو التمسك بمواقفه، مشيرًا إلى أن هناك فئات عديدة تهاجمه بسبب اختلاف المشارب، لكنه لا يلتفت إلى مثل هذه الانتقادات.

وأشار الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إلى تصريح سابق له أثار جدلًا، قائلاً: "منذ حوالي شهر، تحدثت عن الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا عن (شات جي بي تي)، الذي انتشر بين الشباب والناس، واعتبروه مرجعية"، مؤكدًا أن هذا الاعتبار غير صحيح من وجهة نظره.

خالد الجندي: شات جي بي تي لا يصلح أن يكون مرجعًا يُستند إليه للحصول على المعلومات

وأضاف الشيخ خالد الجندي "قلت بوضوح إن (شات جي بي تي) لا يصلح أن يكون مرجعًا يُستند إليه للحصول على المعلومات، بل في أحسن الأحوال يمكن فقط الاسترشاد به، ولكن حتى هذا يجب أن يتم بحذر ووعي".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أنه أجرى تجربة عملية لاختبار مدى دقة هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "طرحت عليه سؤالًا عن وجود فعل أمر يبدأ بحرف الياء في القرآن الكريم، فجاءت ردوده غير دقيقة، وخصوصًا من بعض من لم يتقنوا اللغة العربية، ممن بادروا بالرد عليّ بردود خاطئة".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن البعض اعترض على استخدامه لمصطلح "فعل أمر" في سياق الحديث عن كلام الله، قائلين: "كيف يُقال لربنا فعل أمر؟"، مؤكدًا أن هذا اعتراض ناتج عن عدم التفرقة بين التركيب النحوي والمعنى العقدي أو الديني.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن "فعل الأمر" في اللغة العربية يُقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب طبيعة المخاطب: فإن كان الخطاب موجهًا لمن هو أعلى مقامًا، فإنه يُفهم كرجاء، وإن كان بين طرفين متساويين، فهو طلب، وإن وُجه لمن هو دونك، فإنه يُفهم كإلزام أو وجوب.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأنواع الثلاثة كلها تُسمى نحويًا "فعل أمر"، قائلاً: "المصطلح واحد، لكن المعنى يتحدد حسب السياق والمقام"، مضيفًا: "حين تقول في دعائك: (يسِّر لي أمري)، فأنت تستخدم فعل أمر، لكنه يحمل معنى الرجاء وليس الإلزام".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن منتقديه لم يدركوا هذه الفروقات الدقيقة، قائلاً: "كل من لم يتقنوا اللغة قالوا: إزاي تقول لربنا فعل أمر؟ لكن من يعرفون اللغة فهموا المقصود تمامًا".

وأضاف أن هذه الواقعة كانت فرصة ثمينة لفتح باب جديد لفهم اللغة العربية بشكل أعمق، لافتًا إلى أن ألفاظ الدعاء في القرآن الكريم تأخذ شكل فعل أمر، لكنها تفيد الرجاء أو الطلب أو التوسل، ولا تعني الإلزام بأي حال.

وتابع: "جميع طلبات الإنسان من الله تأتي بصيغة فعل أمر، لكنها تحمل معاني التوسل والرجاء، وليست أوامر بالمعنى المفروض أو القهري".

واستطرد الجندي : "حتى في حياتنا اليومية نقول لزميلنا: ناولني كوبايه الميه، ثم نلحقها بـ(لو سمحت)، هنا أيضًا نحن أمام فعل أمر، لكنه يُستخدم في إطار طلب، وليس إلزامًا، وهو ما ينطبق نحويًا على صيغ كثيرة في اللغة".

وأشار إلى أن هذا الفهم الدقيق معروف لدى أهل اللغة والعلم، داعيًا إلى ضرورة الانتباه لهذه الفروق اللفظية والمعنوية المهمة، خاصة عند التعامل مع النصوص الشرعية والدعاء.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية عدم اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي مرجعًا دينيًا أو لغويًا، قائلاً: "نرجوكم، لا تعتمدوا على هذه التقنيات كمصدر رئيسي للمعلومة الدينية أو اللغوية، لقد قلنا هذا من قبل، ورغم الهجوم، سنظل نكرره حفاظًا على سلامة الفهم والوعي".