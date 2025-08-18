قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الهجوم من أعداء الدين والوطن لن يثنينا عن قول الحق

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الهجوم الشديد الذي يتعرض له من أعداء الوطن والدين والقرآن والسنة، لا يُثنيه عن قول الحق أو التمسك بمواقفه، مشيرًا إلى أن هناك فئات عديدة تهاجمه بسبب اختلاف المشارب، لكنه لا يلتفت إلى مثل هذه الانتقادات.

وأشار الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إلى تصريح سابق له أثار جدلًا، قائلاً: "منذ حوالي شهر، تحدثت عن الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا عن (شات جي بي تي)، الذي انتشر بين الشباب والناس، واعتبروه مرجعية"، مؤكدًا أن هذا الاعتبار غير صحيح من وجهة نظره.

خالد الجندي: شات جي بي تي لا يصلح أن يكون مرجعًا يُستند إليه للحصول على المعلومات

وأضاف الشيخ خالد الجندي "قلت بوضوح إن (شات جي بي تي) لا يصلح أن يكون مرجعًا يُستند إليه للحصول على المعلومات، بل في أحسن الأحوال يمكن فقط الاسترشاد به، ولكن حتى هذا يجب أن يتم بحذر ووعي".

وأوضح الشيخ خالد الجندي أنه أجرى تجربة عملية لاختبار مدى دقة هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "طرحت عليه سؤالًا عن وجود فعل أمر يبدأ بحرف الياء في القرآن الكريم، فجاءت ردوده غير دقيقة، وخصوصًا من بعض من لم يتقنوا اللغة العربية، ممن بادروا بالرد عليّ بردود خاطئة".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن البعض اعترض على استخدامه لمصطلح "فعل أمر" في سياق الحديث عن كلام الله، قائلين: "كيف يُقال لربنا فعل أمر؟"، مؤكدًا أن هذا اعتراض ناتج عن عدم التفرقة بين التركيب النحوي والمعنى العقدي أو الديني.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن "فعل الأمر" في اللغة العربية يُقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب طبيعة المخاطب: فإن كان الخطاب موجهًا لمن هو أعلى مقامًا، فإنه يُفهم كرجاء، وإن كان بين طرفين متساويين، فهو طلب، وإن وُجه لمن هو دونك، فإنه يُفهم كإلزام أو وجوب.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأنواع الثلاثة كلها تُسمى نحويًا "فعل أمر"، قائلاً: "المصطلح واحد، لكن المعنى يتحدد حسب السياق والمقام"، مضيفًا: "حين تقول في دعائك: (يسِّر لي أمري)، فأنت تستخدم فعل أمر، لكنه يحمل معنى الرجاء وليس الإلزام".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن منتقديه لم يدركوا هذه الفروقات الدقيقة، قائلاً: "كل من لم يتقنوا اللغة قالوا: إزاي تقول لربنا فعل أمر؟ لكن من يعرفون اللغة فهموا المقصود تمامًا".

وأضاف أن هذه الواقعة كانت فرصة ثمينة لفتح باب جديد لفهم اللغة العربية بشكل أعمق، لافتًا إلى أن ألفاظ الدعاء في القرآن الكريم تأخذ شكل فعل أمر، لكنها تفيد الرجاء أو الطلب أو التوسل، ولا تعني الإلزام بأي حال.

وتابع: "جميع طلبات الإنسان من الله تأتي بصيغة فعل أمر، لكنها تحمل معاني التوسل والرجاء، وليست أوامر بالمعنى المفروض أو القهري".

واستطرد الجندي : "حتى في حياتنا اليومية نقول لزميلنا: ناولني كوبايه الميه، ثم نلحقها بـ(لو سمحت)، هنا أيضًا نحن أمام فعل أمر، لكنه يُستخدم في إطار طلب، وليس إلزامًا، وهو ما ينطبق نحويًا على صيغ كثيرة في اللغة".

وأشار إلى أن هذا الفهم الدقيق معروف لدى أهل اللغة والعلم، داعيًا إلى ضرورة الانتباه لهذه الفروق اللفظية والمعنوية المهمة، خاصة عند التعامل مع النصوص الشرعية والدعاء.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أهمية عدم اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي مرجعًا دينيًا أو لغويًا، قائلاً: "نرجوكم، لا تعتمدوا على هذه التقنيات كمصدر رئيسي للمعلومة الدينية أو اللغوية، لقد قلنا هذا من قبل، ورغم الهجوم، سنظل نكرره حفاظًا على سلامة الفهم والوعي".

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

سعد الصغير

شمس: سعد الصغير خطفني ومضاني على إيصالات

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

تطور جديد بشأن الحرب على غزة .. حماس توافق على مقترح مصري وكاتس يعلّق

تطور جديد بشأن الحرب على غزة .. حماس توافق على المقترح المصري وكاتس يعلّق

زيلينسكي

زيلينسكي يوافق على عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين

ترامب وزيلينسكي

لقاء مهم للغاية.. ترامب يرحب بزيلينسكي في البيت الأبيض

بالصور

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

للاستمتاع بفوائده.. طرق للوقاية من أضرار التكييف

تكييف
تكييف
تكييف

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!

بخدعة ذكية .. سيارة تويوتا بريوس بنسبة خفض انبعاثات 90%

تويوتا بريوس
تويوتا بريوس
تويوتا بريوس

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد