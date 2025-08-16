قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الإسلام دين ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام دين كامل وشامل لم يترك جانبًا من جوانب الحياة إلا وتناول أحكامه وضوابطه، موضحًا أن الدين الحنيف لا يقتصر على قضايا العبادات فقط، بل يشمل شئون الدنيا والآخرة معًا.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن هناك من يحاولون التقليل من شمولية الإسلام بالقول: "ما للإسلام وما للقوانين أو العقود أو القضايا العامة"، معتبرًا أن هذا طرح خاطئ يتجاهل حقيقة أن الدين يتناول مختلف مجالات الحياة بما فيها القوانين والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن التدين المنضبط هو السبيل لتحقيق حياة منضبطة في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الانفلات من الدين هو انفلات من الدنيا نفسها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، دلالة على أن الإسلام يغطي كافة تفاصيل الحياة.

وأوضح الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل ما يتعلق بتنظيم الحياة، حتى الأمور الدقيقة واليومية، مما يعكس شمولية التشريع الإسلامي، لافتًا إلى أن الفقه الإسلامي له رأي في كل القضايا التي تمس حياة الإنسان.

وشدد على أن الإسلام لم يترك الإنسان عرضة للفوضى أو العبث، بل نظم العلاقات الإنسانية كافة؛ بدءًا من علاقة الحاكم بالمحكوم، والمعلم بالطالب، مرورًا بحقوق الوالدين والأبناء، وصولًا إلى الشأن العام الذي يحقق الاستقرار المجتمعي.

وأكد الجندي أن الإسلام دين حياة، وأن كل ما يتعلق بالشأن العام يدخل ضمن اهتماماته، وأن إغفال هذا الجانب أو فصله عن الدين يمثل خطرًا على استقرار المجتمع وفهم الناس لحقيقة الرسالة الإسلامية.
 

خالد الجندي الإسلام الدين الإنسان العلاقات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

السياحة والآثار في أسبوع ..أبرزها استرداد 13 قطعة أثرية

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتصدر تصنيف شنغهاي 2025

شهداء الصحافة الفلسطينية

صور أنس الشريف محمد قريقع تزين اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد