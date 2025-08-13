قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
ديني

هل الممسوس من الجن يعلم الغيب؟ خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قوله تعالى: "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" يشير إلى أن الحديث هنا عن أمر غيبي، وهو من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

 الغيب كل ما لم يره الإنسان

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الغيب هو كل ما لم يره الإنسان أو لم يعلمه، وينقسم إلى نوعين: غيب نسبي وغيب مطلق، موضحا أن الغيب النسبي هو ما يخفى عن بعض الناس ويعلمه آخرون بإذن الله، مثل ما قد يعرفه عالم عن مسائل دينية يجهلها غيره، أما الغيب المطلق فهو ما استأثر الله بعلمه وحده، مثل حقيقة الروح، وتفاصيل يوم القيامة، وما أعده الله في الجنة والنار مما لم تره عين ولم تسمع به أذن.

الغيب المطلق

وبيّن أن أي معلومة إذا علمها أحد غير الله، حتى لو كان جبريل عليه السلام، فهي غيب نسبي، لأنه لم يختص الله نفسه بعلمه، أما ما لا يعلمه إلا الله وحده فهو الغيب المطلق الذي قال فيه سبحانه: "وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ"، مشيرًا إلى أن هذا العلم يشمل كل صغيرة وكبيرة في الكون.

وأضاف أن معرفة الجن أو الملائكة لبعض الأمور التي يتداولونها فيما بينهم، لا يجعلها غيبًا مطلقًا، وإنما غيب نسبي، ولهذا قد يخبرك أحد الممسوسين من الجن بمعلومات عن حياتك أو ماضيك، لكنها ليست من علم الغيب المطلق، بل نقلت إليه عبر وساطة.

وشدد الجندي على أن الغيب المطلق، مثل موعد الموت أو مصير الإنسان في الجنة أو النار، لا يعلمه إلا الله، ولا يمكن لأي مخلوق الاطلاع عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" في إشارة إلى هذا النوع من الغيب.

وأكد أن فهم الفرق بين الغيب المطلق والنسبي أمر ضروري لحماية الناس من الخرافات والتصورات الخاطئة، ولتثبيت العقيدة الصحيحة في أن علم الغيب المطلق بيد الله وحده.
 

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي أنواع الغيب الغيب حوار الأجيال الغيب المطلق هل الممسوس من الجن يعلم الغيب

