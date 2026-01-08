طرح قطع أراضٍ استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة والسادات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المميزة بمدينتي العلمين الجديدة والسادات بنظام البيع لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

والتي تأتي في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، على حرص الوزارة على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة، موضحاً أنه يتم التقديم على تلك الفرص عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وفي هذا الإطار، تم طرح عدداً من الأراضي بمدينة العلمين الجديدة، وتشمل: قطعة أرض رقم (7) بمنطقة الخدمات المركزية بالمنطقة الجنوبية على طريق c3 بمساحة 4200 متر مربع بنشاط طبي، وقطعة أرض رقم (17) بمنطقة الخدمات المركزية بالمنطقة الجنوبية على طريق c3 بمساحة 3611 متر مربع بنشاط تجاري إداري سكنى، وقطعة أرض رقم (4) مشروع المستثمر الصغير بمنطقة الاسكان (4200 متر مربع ) بنشاط بلوك سكني.

وفي مدينة السادات تم طرح فرصاً استثمارية بنشاط "مخازن صناعي" بالقطعتين أرقام54 و 55 بمساحة إجمالية 2,520 م2، بموقع محور أسفل المنطقة السكنية (27 – 28)، وقطعة أرض بنشاط "مخازن صناعي" أرقام القطع(56 – 57) ، والمساحة الإجمالية 2,520 م²، والموقع محور أسفل المنطقة السكنية (27 – 28)، وقطعة أرض بنشاط "تجاري / إداري" بالقطعة (33) بمساحة: 4,452 م² بالمنطقة قطاع (1) – المحور المركزي (2)، وقطعة أرض بنشاط "تجاري / إداري / سكني" بالقطعة رقم (M16) بمساحة: 1,500 م² بالمنطقة حي الجنسيات – أمام بيت الوطن.