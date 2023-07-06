انتبهي لها.. علامات تدل على ذكاء الطفل

الطفل منذ ولادته يتسم بالذكاء الشديد ، ويبدأ يظهر ذكاءه عندما يحاول استكشاف العالم من حوله ، ويتحسس الأشياء وينصت للاصوات المحيطة به .. وعندما يكبر تدريجيا يزداد ذكاءه اكثر ، وهناك بعض الاباء يلاحظ الذكاء المبكر لاطفالهم ويحاولون تنمية هذا الذكاء وهناك اخرون لا يستطيعون اكتشاف ذكاء أطفالهم.

لذلك نقدم في هذا التقرير اهم العلامات التي اذا ظهرت على طفلك تدل على الذكاء والنبوغ منذ الصغر وفقا لموقع “healthy children”.

علامات تدل على ذكاء الطفل

أن يكون مبدع

يكون أكثر وعياً من الأطفال الآخرين خاصّةً في المواقف الاجتماعية والقضايا العالمية.

التواصل

بعض الأطفال الرضع ينتبهون ويتواصلون بصريًا مبكرًا عن أقرانهم، فتجدهم ينظرون وينتبهون للأشياء عند حركتها مثلًا، أو يلتفتون لمصدر الضوء أو لشيء يتحرك، هذا بالإضافة إلى التواصل لغويًا في وقت مبكر أيضًا، فالطفل الذي يبدأ في التواصل مع العالم المحيط به لغويًا أو بصريًا يتمتع بالذكاء

التجاوب وإعطاء ردود فعل

إذا كان الطفل في هذه المرحلة يعطي ردود فعل مثل الابتسام عند اللعب أو عند رؤية شخص يحبه، أو كتحريك يديه بما يتناسب مع شيء قد قيل له، أو إصدار حركة معينة ردًا على إشارة قد قمت أنت بها أمامه، وبالطبع بكاءه رفضًا شيء ما، أو تحريك جسمه عكس اتجاه شيء لا يحبه، كل هذا دليل على تمتع الطفل بالذكاء.

التقليد

إذا كان الطفل يقلد بعض الحركات ويكررها فهذا معناه أنه يتعلم ويتفاعل بشكلٍ ممتاز يدل على ذكائه.

طول مدة التركيز

احتفاظ الطفل بتركيزه لعدة ثوانٍ متتالية عند الانتباه لشيء ما دليل على ذكائه، كذلك انتباهه واستجابته للتنبيهات من حوله كندائه باسمه، أو عمل صوت يستلزم منه الانتباه والالتفات لمصدر الصوت.

الفضول والاستكشاف

يميل الطفل الموهوب إلى معرفة كل شيء ولديه فضول شديد لاكتشاف الأشياء، لذا فالطفل الذكي كثير الأسئلة وقد يتعب الشخص لكثرة أسئلته

النشاط

الأطفال في مرحلة الرضاعة إذا اتسموا بالحركة والنشاط وقلة ساعات النوم عن أقرانهم فإن هذا دليل على تمتعهم بالذكاء، فإنهم دائما يريدون لمس الأشياء والتحرك من أماكنهم لاكتشاف

العالم من حولهم أكثر من غيرهم.

حس الفكاهة

الأطفال الموهوبون مضحكون ويلقون النكات طوال الوقت، إلى جانب حديثهم وطرحهم المستمر للأسئلة، وكونهم كوميديين فالمعلمين بفضلونهم،تكون روح الفكاهة لديه ناضجة.

الميول القيادية

نظراً لنضج الأطفال الأذكياء وقدراتهم الطبيعية، يصبح العديد من الأطفال العباقرة قادة في العديد من جهات الحياة.

الاستيقاظ مبكراً:

الأطفال الأذكياء الذين يتمتعون بالمواهب يتميزون بالاستيقاظ مبكراً يح ويفضلون.

يمتلك ذاكرة قوية

يتميز الطفل الذكي بذاكرة لا تصدق، ويستطيع أن يحفظ أرقام الهواتف وغيرها، وغالباً يمكنه حفظ معادلات رياضية والحروف بعد رؤيتها مرة واحدة فقط.

مهارات القراءة المبكرة

أن يكون لديه مهارات الحِفظ لديه قويّة، حتّى أنّه يكون قادراً على تذكّر الأشياء والمعلومات التي حفظها أو ، يُخطّط لمُستقبله كثيرًا،يبدأ الأطفال الأذكياء للغاية فى القراءة قبل سن الرابعة