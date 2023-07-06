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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«الزراعة» تعلن أبرز أنشطة «المركزي للنخيل» خلال شهر يونيو

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرًا حول أبرز أنشطة المعمل خلال شهر يونيو الماضي.


وقال الدكتور عز الدين  جاد الله مدير المعمل، انه تم خلال الشهر الماضي، تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والبحثية والارشادية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب .


واشار  جاد الله إلى ان المعمل استقبل وفدا من منظمة الفاو ومشروع بلد واحد منتج واحد ذو اولوية، حيث تفقدوا الأقسام المختلفة والأنشطة الخاصة بالنخيل وتطويره،كما شارك المعمل ايضا ضمن الدورة الأرشادية، والتي نظمتها هيئة الطاقة الذرية يعنوان: أستخدام الأشعاع وبرامج المكافحة المتكاملة، حيث تم القاء محاضرة بعنوان: استراتيجية الدولة المصرية في التوسع في زراعة النخيل وزيادة الإنتاجية، فضلا عن المشاركة في الندوة الارشادية التي تم تنظيمها بقرية دراو بمحافظة أسوان بمحاضرة حول: خدمة رأس النخلة ومكافحة آفات نخيل البلح، فضلا عن الندوة التي تم تنظيمها بقرية أبو الريش بحري، بمحافظة أسوان.

واضاف مدير المعمل انه تمت ايضا مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان:  الطرق المتكاملة لمقاومة الفطريات المرتبطة بثمار نخيل البلح التالفة بعد الحصاد تحت ظروف محافظة أسوان، للباحثة آية حسين حامد قاسم بفرع المعمل بأسوان بقسم افات وأمراض النخيل، فضلا عن القاء محاضرة علمية إرشادية بالزقازيق ضمن البرنامج الارشادى لمحافظة الشرقية تحت عنوان العمليات الفنيه التى تجرى على رأس النخلة وكيفية الوقايه والعلاج من الاصابه بسوسة النخيل الحمراء.
واضاف انه تم تنظيم يوم حقلي بمدينة سيوه،  وورشة عمل علميه وعمليه على أرض الواقع وتم فيها توضيح كيفية إجراء عملية التقويس السلميه التي يتم من خلالها تحسين جودة الثمار والحفاظ عليها من التساقط.

وتابع، انه تم ايضا تنظيم ثلاثة ايام حقل  بمركزي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا، بحضور عدد من المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول، فضلا عن تنظيم ندوة إرشادية، تحت عنوان العمليات الفنيه التى تجرى على رأس النخلة وكيفية الوقايه والعلاج من الاصابه بسوسة النخيل الحمراء.

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