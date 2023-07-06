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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

عمرها أكثر من 300000
عمرها أكثر من 300000 عام..العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة

اكتشف باحثون من كلية علوم الآثار في بريطانيا أدوات أثرية حجرية يُعتقد أن عمرها أكثر من 300000 عام  مدفونة في قناة نهرية قديمة بمقاطعة كنت على منحدر تل فوق وادي ميدواي.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم، الخميس، كان من بين القطع الأثرية المكتشفة سكاكين صوان كبيرتين جدا وُصِفا بأنهما “أذرع يدوية عملاقة”.

يُعتقد الباحثون أن هذا النوع من الأدوات عادة ما يكون ممسكا باليد وربما تم استخدامه في ذبح الحيوانات وتقطيع اللحوم.

ولفت الباحثون إلى أن أكبر اثنين من المقابض الموجودة في الموقع البحري لهما شكل مميز مع طرف مدبب طويل ودقيق وقاعدة أكثر سمكا.

تفاصيل الاكتشاف 

وقالت عالمة الآثار الكبيرة، ليتي إنجري، من معهد UCL للآثار: “نصف هذه الأدوات بأنها عمالقة عندما يزيد طولها عن 22 سم ولدينا اثنان منهم بالفعل في نطاق هذا الحجم، الأكبر يبلغ طوله 29.5 سم، وهو واحد من أطول الأدوات التي تم العثور عليها في بريطانيا”.

وأضافت عالمة الآثار البريطانية أنه عادة ما توجد مثل هذه المناديل العملاقة في منطقتي التايمز وميدواي ويعود تاريخها إلى أكثر من 300000 عام، مبينة أنه نظرا لكبر حجمها يصعب تخيل كيف يمكن حملها واستخدامها بسهولة لذا على  دليل واضح على القوة والمهارة.

الأدوات المكتشفة 

وواصلت أنه في الوقت الحالي: “لسنا متأكدين من سبب صنع مثل هذه الأدوات الكبيرة، أو أي نوع من أنواع البشر الأوائل كانوا يصنعونها، وبناءً على ذلك فإن الموقع المكتشف يوفر فرصة للإجابة على هذه الأسئلة المثيرة”.

وأكملت: “يُعتقد أن الموقع يعود إلى فترة في عصور ما قبل التاريخ المبكرة لبريطانيا عندما بدأ إنسان نياندرتال وثقافاتهم في الظهور وربما شاركوا المناظر الطبيعية مع الأنواع البشرية المبكرة الأخرى”.

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