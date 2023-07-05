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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير : انهيار الاستثمارات الداخلية في بريطانيا .. والتضخم بها غير مسبوق

بريطانيا
بريطانيا

قال الدكتور أنور القاسم الخبير في الاقتصاد الأوروبي، إن أداء بريطانيا الأسوأ بين الدول الاقتصادية السبع، كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له نتائج سلبية كبيرة على اقتصادها.

وأكد القاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لعبوا دورا كبيرا في تدني المستوى الاقتصادي والمعيشي في بريطانيا طوال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مؤشرات التضخم العالمي بصورة غير مسبوقة في بريطانيا، فبلغ معدل التضخم في بريطانيا 11 %، وهذا المعدل لم تصل له بريطانيا منذ 40 عاماً.

وأضاف في حديثه، أن بريطانيا تم استنزافها بصورة كبيرة من الجانب الاقتصادي، حيث انهارت الكثير من الاستثمارات الداخلية البريطانية، إضافة إلى أن نسبة النمو في بريطانيا انخفضت بصورة كبيرة، وهذه النسبة القليلة تحمي بريطانيا من الوقوع بدائرة الركود.

 

ارتفاع الأسعار

وتابع: "كي تحارب بريطانيا التضخم قامت برفع سعر الفائدة 13 مرة، إضافة إلى خسران عدد كبير من المواطنين لرواتبهم بالرغم من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة".

الاقتصاد الأوروبي بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطانى التضخم

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